التعادل ينهي لقاء الكهرباء ونفط البصرة بالدوري الممتاز

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي الكهرباء أمام ضيفه فريق نادي نفط البصرة ضمن منافسات الجولة 24 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم في المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي.

انتهى الشوط الاول بتقدم فريق نادي نفط البصرة بهدفين دون مقابل للكهرباء، جاء الهدف عن طريق كارلوس برينو (22) وصباح عواد (44)، وفي الشوط الثاني عادل الكهرباء المنيجة بتسجيله هدفين عن طريق اموري فيصل (50) وعلي جاسم (62).

وبهذه النتيجة رفع الكهرباء رصيده للنقطة 46 بالمركز الرابع ورفع نفط البصرة رصيده للنقطة 31 بالمركز 12.