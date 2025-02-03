التعادل ينهي لقاء الكرمة والكهرباء بدوري نجوم العراق لكرة القدم

شفق نيوز/ تعادل فريق الكرمة مع ضيفه الكهرباء، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة عند الساعة الخامسة مساءً على ملعب زاخو وهو الملعب المفترض لفريق الكرمة وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل فريق الكهرباء هدفه في الدقيقة 80 عن طريق اللاعب نهاد محمد، وجاء هدف التعديل للكرمة في الدقيقة 90+7 عن طريق علاء الدين الدالي من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة رفع الكهرباء رصيده للنقطة 22 بالمركز 12، ورفع الكرمة رصيده للنقطة 21 بالمركز 13.