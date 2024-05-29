التعادل ينهي لقاء الكرخ وأمانة بغداد في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ خيّم التعادل السلبي على مباراة فريقيّ الكرخ وضيفه أمانة بغداد، يوم الأربعاء، في انطلاق مواجهات الجولة 32 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

جرت المباراة على ملعب "الساحر" أحمد راضي عند الساعة 4:15 عصراً وانتهت بنتيجة 0-0.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من أحمد كاظم حكم ساحة، ومصطفى محمد مساعد أول، وعمر محمود مساعد ثانٍ، ومصطفى مهنا حكم رابع، وواثق محمد حكم "فار".

وبهذه النتيجة رفع فريق الكرخ رصيده للنقطة 31 بالمركز 15 مؤقتاً، ورفع أمانة بغداد رصيده للنقطة 23 بالمركز 18 مؤقتاً.