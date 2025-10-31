التعادل ينهي لقاء الكرخ والكهرباء في ختام الجولة السادسة لدوري النجوم

شفق نيوز- بغداد

‏تعادل فريق الكرخ مع ضيفه فريق الكهرباء إيجابيا بنتيجة 1-1، في ختام منافسات الجولة السادسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة على ملعب الفيحاء بمحافظة البصرة وهو الملعب الافتراضي لفريق الكرخ.

‏انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الكرخ بهدف دون مقابل للكهرباء، جاء هدف الكرخ بخطأ دفاعي من قبل لاعب الكهرباء مصطفى زهير في الدقيقة 34 .

وفي الشوط الثاني سجل فريق الكهرباء هدف التعديل من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب المحترف اسحاق منساه في الدقيقة 60 .

وبهذه النتيجة رفع فريق الكرخ رصيده للنقطة 11 بالمركز السادس ، كما رفع الكهرباء رصيده للنقطة الثانية بالمركز 19 .