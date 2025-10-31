التعادل ينهي لقاء الكرخ والكهرباء في ختام الجولة السادسة لدوري النجوم
شفق نيوز- بغداد
تعادل فريق الكرخ مع ضيفه فريق الكهرباء إيجابيا بنتيجة 1-1، في ختام منافسات الجولة السادسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.
وجرت المباراة على ملعب الفيحاء بمحافظة البصرة وهو الملعب الافتراضي لفريق الكرخ.
انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الكرخ بهدف دون مقابل للكهرباء، جاء هدف الكرخ بخطأ دفاعي من قبل لاعب الكهرباء مصطفى زهير في الدقيقة 34 .
وفي الشوط الثاني سجل فريق الكهرباء هدف التعديل من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب المحترف اسحاق منساه في الدقيقة 60 .
وبهذه النتيجة رفع فريق الكرخ رصيده للنقطة 11 بالمركز السادس ، كما رفع الكهرباء رصيده للنقطة الثانية بالمركز 19 .