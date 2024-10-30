التعادل ينهي لقاء القوة الجوية والكرخ في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تعادل فريق القوة الجوية مع مضيفه فريق الكرخ بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة في ملعب الساحر أحمد راضي في العاصمة بغداد عند الساعة 2:45 عصراً.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل القوة الجوية هدفه في الدقيقة 75 من ركلة جزاء نفذها بنجاح علاء عباس، ولم يمضِ على هدف الجوية سوى أربع دقائق حتى سجل الكرخ هدف التعديل عن طريق مصعب جمال.

وبهذه النتيجة، رفع القوة الجوية رصيده إلى النقطة التاسعة في المركز الرابع، ورفع الكرخ رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز 16.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من علي حسين علي حكم ساحة، وعلي فلاح مساعد أول، وعلي فاضل مهدي مساعد ثانٍ، وأحمد قاسم حكم رابع، وليث فرحان حكم "VAR".