التعادل ينهي لقاء العراق والإمارات في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم

شفق نيوز- أبوظبي

تعادل منتخب العراق مع نظيره الإماراتي، مساء اليوم الخميس، بهدف واحد لكل منهما في مباراة ذهاب الجولة الأخيرة من الملحق الآسيوي المؤهل إلى مونديال 2026.

وجرت المباراة بين الفريقين على أديم ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي عند الساعة السابعة مساء اليوم حسب توقيت بغداد.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الايجابي بهدف واحد لكلا المنتخبين، حيث سجل المنتخب العراقي أولاً عن طريق علي الحمادي في الدقيقة العاشرة، وتمكن منتخب الإمارات من تسجيل هدف التعديل في الدقيقة 18 عن طريق اللاعب لوانزينهو.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم الاسترالي صافرته معلنا عن نهاية المباراة.

وستقام مباراة الإياب بين المنتخبين يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي على ملعب البصرة الدولي (جذع النخلة).