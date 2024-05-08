التعادل ينهي لقاء الشرطة والكهرباء في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تعادل فريق الشرطة مع مضيفه فريق الكهرباء 2-2 ضمن منافسات الجولة 27 لدوري نجوم العراق لكرة القدم، في مباراة جرت على ملعب الزوراء عند الساعة العاشرة والنصف ليلاً.

وانتهى الشوط الاول بتقدم الشرطة بهدف دون مقابل جاء الهدف عن طريق حسين علي في الدقيقة 11.

وفي الشوط الثاني جاء هدف الشرطة الثاني من ركلة جزاء عن طريق محمود المواس في الدقيقة 54 وفي الدقيقة 73 سجل الكهرباء هدف التقليص من كرة ثابتة ومن مسافة بعيدة سددها علي خالد، وادرك الكهرباء التعادل عبر رأسية المحترف رفيق امينو عند الدقيقة 83.

ادار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من واثق محمد حكم ساحة ، واثق مدلل مساعد اول ، وعلي فاضل مساعد ثان ، واميد مصطفى حكم رابع ، ويوسف سعيد حكم "فار" .