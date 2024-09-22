التعادل يخيم على لقاء القوة الجوية والكهرباء في "نجوم العراق"

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي القوة الجوية مع مضيفه الكهرباء في آخر مباريات الجولة الأولى لدور نجوم العراق لكرة القدم الموسم 2024 -2025.

‏جرت المباراة على ملعب الزوراء في العاصمة بغداد يوم الاحد عند الساعة الـ9:15 مساء ً.

أضاع الفريقان عدة فرص سانحة لكنها لم تستغل بسبب التسرع وسوء التصرف بالمرة أمام المرمى لتبقى النتيجة بيضاء.

و‏شهد اللقاء انطفاء انارة ملعب الزوراء لمدة عشرة دقائق منذ بداية المباراة ليتم إعادتها من جديد ويستأنف حكم اللقاء واثق محمد المباراة مجدداً.