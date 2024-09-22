التعادل يخيم على لقاء القوة الجوية والكهرباء في "نجوم العراق"
شفق نيوز/ تعادل فريق نادي القوة الجوية مع مضيفه الكهرباء في آخر مباريات الجولة الأولى لدور نجوم العراق لكرة القدم الموسم 2024 -2025.
جرت المباراة على ملعب الزوراء في العاصمة بغداد يوم الاحد عند الساعة الـ9:15 مساء ً.
أضاع الفريقان عدة فرص سانحة لكنها لم تستغل بسبب التسرع وسوء التصرف بالمرة أمام المرمى لتبقى النتيجة بيضاء.
وشهد اللقاء انطفاء انارة ملعب الزوراء لمدة عشرة دقائق منذ بداية المباراة ليتم إعادتها من جديد ويستأنف حكم اللقاء واثق محمد المباراة مجدداً.