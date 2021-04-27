سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

التعادل يحسم موقعة الريال وتشيلسي في أبطال أوروبا

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-27T20:57:47+0000
التعادل يحسم موقعة الريال وتشيلسي في أبطال أوروبا

شفق نيوز/ حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة ريال مدريد وتشيلسي، مساء يوم الثلاثاء، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقل الميرنجي "ألفريدو دي ستيفانو".

وسجل لتشيلسي بوليسيتش في الدقيقة 14، بينما سجل كريم بنزيما لريال مدريد في الدقيقة 29.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن بنزيما سجل هدفه رقم 71 في دوري الأبطال، ليكون رابع أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ المسابقة، بالتساوي مع راؤول غونزاليس.

ويسبق بنزيما في ترتيب الهدافين، الثلاثي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي.

أما بوليسيتش فأصبح أول لاعب أمريكي يسجل هدفًا في نصف نهائي دوري الأبطال، وخامس أمريكي يهز الشباك في الأدوار الإقصائية.

ويحتاج تشيلسي لبلوغ النهائي، التعادل السلبي على أقل تقدير على ملعبه، في لقاء الإياب الذي سيقام بينهما يوم الأربعاء المقبل في ملعب ستامفورد بريدج.

وفي المقابل، يحتاج ريال مدريد للفوز بأي نتيجة أو التعادل بهدفين أو أكثر.

related

ريال مدريد يفتح الباب أمام عودة كوفاسيتش

Date: 2019-06-26 17:53:13
ريال مدريد يفتح الباب أمام عودة كوفاسيتش

ريال مدريد أكثر المنفقين في 2019

Date: 2020-02-11 22:00:18
ريال مدريد أكثر المنفقين في 2019

مسؤول يتوقع استبعاد ريال مدريد وفريقين آخرين من أبطال أوروبا

Date: 2021-04-19 17:36:24
مسؤول يتوقع استبعاد ريال مدريد وفريقين آخرين من أبطال أوروبا

يوفنتوس يستهل أبطال أوروبا بفوز ثمين في ليلة غياب رونالدو

Date: 2020-10-20 20:05:07
يوفنتوس يستهل أبطال أوروبا بفوز ثمين في ليلة غياب رونالدو

رسمياً.. اياكس يعلن إتفاقه مع تشيلسي حول رحيل زياش

Date: 2020-02-13 16:28:35
رسمياً.. اياكس يعلن إتفاقه مع تشيلسي حول رحيل زياش

رسمياً.. تشيلسي يعيّن مدرياً جديداً خلفا لفرانك لامبارد

Date: 2021-01-26 19:27:49
رسمياً.. تشيلسي يعيّن مدرياً جديداً خلفا لفرانك لامبارد

في ليلة رودريغو.. ريال مدريد يهزم غلطة سراي بسداسية

Date: 2019-11-07 06:49:21
في ليلة رودريغو.. ريال مدريد يهزم غلطة سراي بسداسية

ريال مدريد يواصل إهدار النقاط بالتعادل مع فياريال

Date: 2020-11-21 17:22:11
ريال مدريد يواصل إهدار النقاط بالتعادل مع فياريال