التعادل يحسم موقعة الريال وتشيلسي في أبطال أوروبا

شفق نيوز/ حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة ريال مدريد وتشيلسي، مساء يوم الثلاثاء، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقل الميرنجي "ألفريدو دي ستيفانو".

وسجل لتشيلسي بوليسيتش في الدقيقة 14، بينما سجل كريم بنزيما لريال مدريد في الدقيقة 29.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن بنزيما سجل هدفه رقم 71 في دوري الأبطال، ليكون رابع أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ المسابقة، بالتساوي مع راؤول غونزاليس.

ويسبق بنزيما في ترتيب الهدافين، الثلاثي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي.

أما بوليسيتش فأصبح أول لاعب أمريكي يسجل هدفًا في نصف نهائي دوري الأبطال، وخامس أمريكي يهز الشباك في الأدوار الإقصائية.

ويحتاج تشيلسي لبلوغ النهائي، التعادل السلبي على أقل تقدير على ملعبه، في لقاء الإياب الذي سيقام بينهما يوم الأربعاء المقبل في ملعب ستامفورد بريدج.

وفي المقابل، يحتاج ريال مدريد للفوز بأي نتيجة أو التعادل بهدفين أو أكثر.