التعادل يحسم مواجهة نوروز والموصل الودية

شفق نيوز- أربيل

تعادل فريق نادي الموصل، مع فريق نادي نوروز بهدف واحد لكل منهما في مباراة ودية جمعت الفريقين اليوم الخميس، على أديم ملعب هندرين في مدينة أربيل بإقليم كوردستان، عند الساعة الخامسة والنصف عصراً.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، واستمرت النتيجة على حالها في الشوط الثاني رغم المحاولات المتكررة من الجانبين لهز الشباك، ومع اطلاق الحكم صافرة النهاية، انتهت المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.

ويواصل فريقا الموصل ونوروز تدريباتهما في معسكريهما التدريبيين، ضمن برنامجيهما الفنيين، استعداداً للمشاركة في دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2026-2027.

وكان فريق نوروز قد حصل على المركز 8 في الموسم السابق لدوري نجوم العراق بعد جمعه 54 نقطة، بينما حل الموصل بالمركز 13 برصيد 47 نقطة.