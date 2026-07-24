التعادل يحسم مواجهة الكرخ والكهرباء الودية في دهوك

شفق نيوز- دهوك

تعادل فريقا الكهرباء والكرخ سلبياً من دون أهداف، في مباراة ودية جرت مساء اليوم في محافظة دهوك، ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وأُقيمت المباراة على ملعب بيرس في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، عند الساعة 5:30 مساءً بتوقيت العاصمة العراقية بغداد.

ويواصل فريق الكرخ معسكره التحضيري في دهوك، فيما يواصل فريق الكهرباء معسكره التدريبي في الموصل، ضمن استعداداتهما لخوض منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2026-2027.

وكان فريق الكرخ قد أنهى الموسم الماضي من دوري نجوم العراق في المركز السابع برصيد 69 نقطة، فيما حل فريق الكهرباء في المركز السابع عشر برصيد 41 نقطة.