التعادل يحسم مواجهة القوة الجوية والطلبة

شفق نيوز/ حسم التعادل السلبي من دون اهداف لقاء القوة الجوية والطلبة في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الطلبة الرياضي، يوم الثلاثاء، لحساب الجولة الثانية من الأدوار النهائية لدوري الأشبال.

وشهد شوطي المباراة أفضلية جوية واضحة؛ حيث اتيحت عدة فرص محققة للتسجيل الا أنها لم تستغل بالشكل الصحيح لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي من دون اهداف.

وتأجل، بذلك، معرفة الفريق المتاهل الى المباراة النهائية لدوري الأشبال بانتظار مواجهة الطلبة والمشاهدة والذي سيقام في وقت لاحق.

يذكر ان فريق القوة الجوية يتصدر المجموعة برصيد اربع نقاط، ويحتل الطلبة المركز الثاني بنقطة واحدة، بينما يحتل فريق المشاهدة المركز الثالث من دون نقاط.