التعادل يحسم مباراة الكرمة وزاخو في دوري نجوم العراق

شفق نيوز- الرمادي

تعادل فريق الكرمة، اليوم السبت، مع ضيفه زاخو سلبياً من دون أهداف، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وأُقيمت المباراة على ملعب الرمادي، الملعب الافتراضي لفريق الكرمة، عند الساعة السادسة مساءً، وشهدت مستوى فنياً متكافئاً بين الفريقين.

كما سجل اللقاء حضوراً جماهيرياً واسعاً من كلا الفريقين، حيث احتشد مشجعو الكرمة لدعم فريقهم على ملعبه، إلى جانب حضور جماهير زاخو التي وصلت الرمادي لمؤازرة فريقها في مباراة مهمة.

وبهذه النتيجة، رفع الكرمة رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع زاخو رصيده إلى 14 نقطة أيضاً في المركز السادس، بفارق المواجهات المباشرة.