التعادل يحسم لقاء دهوك والزوراء في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ تعادل فريق الزوراء مع مضيفه فريق دهوك، مساء اليوم الأربعاء، في ختام منافسات المرحلة الاولى من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانطلقت المباراة في الساعة السادسة والنصف مساء على ملعب نادي دهوك، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني جاء هدف التقدم لدهوك في الدقيقة 73 باقدام برينس ابوكو، ومن ركلة جزاء جاء هدف التعديل لفريق الزوراء نفذها بنجاح اللاعب لؤي العاني في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 34 بالمركز الخامس، كما رفع دهوك رصيده للنقطة 32 بالمركز السادس.