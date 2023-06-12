التعادل نتيجة لقاء الاولمبي العراقي ونظيره الأردني في بطولة غرب آسيا

شفق نيوز/ تعادل منتخب العراق مع نظيره الأردني بنتيجة 2-2 في المباراة التي جرت على ملعب المدينة الدولي ضمن منافسات المجموعة الاولى لبطولة الوطني غرب اسيا للمنتخبات الاولمبية دون 23 عاماً الجارية في بغداد وكربلاء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الاولمبي العراقي على نظيره الأردني بهدفين لهدف واحد ، سجل منتخب العراق اولاً عن طريق اللاعب بلند حسن في الدقيقة 19 ، وجاء هدف التعديل لمنتخب الأردن عن طريق محمد عبد النادي من ركلة جزاء في الدقيقة 22، وسجل حسين عبد الله الهدف الثاني لمنتخب العراق في الدقيقة 29، وفي الشوط الثاني سجل منتخب الأردن هدف التعديل في الدقيقة 50 من عمر اللقاء عن طريق نفس اللاعب الذي سجل الهدف الأول محمد عبد النادي.

ويواجه منتخب العراق الاولمبي نظيره الإماراتي في مباراته الثانية ضمن المجموعة الاولى الجمعة المقبل .