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التعادل الإيجابي ينهي مباراة شهربان ونفط الجنوب لكرة الصالات

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-20T14:26:22+0000
التعادل الإيجابي ينهي مباراة شهربان ونفط الجنوب لكرة الصالات

شفق نيوز/ تعادل فريقا شهربان ونفط الجنوب لكرة الصالات، يوم الثلاثاء، في المباراة التي جمعتهما ضمن الدوري الممتاز.

وقال رئيس نادي شهربان لطيف خلف لوكالة شفق نيوز؛ ان فريقه تعادل ايجابيا بنتيجة 3-3 مع فريق نفط الجنوب في المباراة التي اقيمت في القاعة المغلقة في قضاء المقدادية ضمن الدور الرابع من المرحلة الثانية لدوري الصالات الممتاز.

واضاف ان الفريق قدم مباراة جيدة استحق خلالها الفوز واضاع فوزا في متناول اليد بعدما كان متقدما حتى الدقيقة الاخيرة من المباراة، محملا لاعبيه واخطاء الحكام نتيجة المباراة.

ويحتل صالات شهربان المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز

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