التعادل الإيجابي ينهي ديربي بغداد بين الزوراء والطلبة

شفق نيوز/ تعادل فريق الزوراء مع ضيفه الطلبة إيجابياً، مساء اليوم الأربعاء، في ختام مواجهات الجولة 18 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي عند الساعة السابعة والنصف مساءً وانتهت بنتيجة 1-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزوراء بهدف دون مقابل للطلبة جاء الهدف عن طريق علاء عباس عند الدقيقة 14.

وفي الشوط الثاني سجل الطلبة هدف التعديل من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء السعودي خالد الطريس ونفذها بنجاح لاعب الطلبة زيد تحسين في الدقيقة 58.

وقاد المباراة لأول مرة في دوري نجوم العراق طاقماً تحكيماً سعودياً تألف من خالد الطريس حكم ساحة، ويساعده مواطنه محمد العبكري، والسعودي الآخر عبد الرحيم الشمري، والعراقيان سالم عامر حكماً رابعاً وأحمد كاظم حكم "فار".