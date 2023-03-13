"التعادل الإيجابي" يسجل حضوره في مباراة القوة الجوية والشباب السعودي

شفق نيوز/ تعادل ناديا القوة الجوية والشباب السعودي في المباراة التي جمعتهما على ستاد جذع النخلة في محافظة البصرة العراقية ضمن بطولة كأس الملك سلمان للاندية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم القوة الجوية على الشباب السعودي بهدف واحد جاء الهدف بأقدام لاعب الجوية كرار نبيل في الدقيقة 37، وفي الشوط الثاني جاء هدف التعديل للشباب السعودي في الدقيقة 70 عبر اللاعب ارون سالم.

وكان فريق القوة الجوية اختتم تدريباته أمس الأحد على ملعب جذع النخلة في البصرة استعدادا لمواجهة فريق الشباب السعودي اليوم لحساب الدور الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية عند الساعة الخامسة مساء.