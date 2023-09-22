التعادل الإيجابي يخيّم على ودية ناشئة المنتخب العراقي والزوراء

شفق نيوز/ تعادل منتخب العراق للناشئين لكرةِ القدم تولد 2008-2009 مع فريق ناشئي الزوراء تولد 2006-2007 بهدفين لكل منهما في مباراة ودية.

وحضر المباراةِ رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال ومدرب المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس وطاقمه المساعد وممثلين عن رابطةِ لاليغا ورئيس الهيئة الإداريّة لنادي الكهرباء علي الأسدي والتي أقيمت في ملعبِ الشالجية ضمن إطار تحضيراتِ الفريقين لنهائياتِ دوري الناشئين.

وقال مدربُ منتخب الناشئين؛ إن "المباراةَ كانت فائدتها كبيرةً للفريقين، منتخبنا يحقق تقدماً ملحوظاً على المستوى الفنيّ، وإن أداءَ مباراة اليوم نالَ استحسانَ الجميع".

وأشار إلى ان "اللاعبين بدأوا يستوعبون الجرعاتَ التكتيكيّة وينفذون بشكلٍ جيدٍ، ونطمح لمزيدٍ من الانسجام"، لافتاً إلى إن "المنتخبَ بحاجةٍ لمزيد من المبارياتِ التجريبيّة لزيادة خبرة لاعبينا، لاسيما إنهم ما زالوا بأعمارٍ صغيرة".

وبيّن إن "الغايةَ من زج منتخب الناشئين في نهائياتِ دوري الناشئين هي لإيجادِ أكبر عددٍ من المُبارياتِ التنافسيّة للفريق، رغم إن المنتخب يصغر الأنديةَ المشاركة في الدوري بسنتين، ومع ذلك نرى إنها الفرصةُ الأمثل لرفع جاهزيةِ الفريق والحفاظ على تصاعد الجانبين الفني والبدني قبل المشاركة في بطولةِ غرب آسيا التي ستقام في سلطنة عمان بشهر كانون الأول المُقبل".