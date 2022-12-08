التعادل الإيجابي يحكم قمة دوري كرة الصالات بين نفط الوسط والشرطة

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي نفط الوسط مع ضيفه فريق نادي الشرطة بنتيجة (2-2) في انطلاق منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز لكرة الصالات، في مباراة أقيمت على قاعة التضامن في محافظة النجف.

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدمِ فريق نفط الوسط بهدفين من دون مقابل، جاءا عن طريق اللاعبين غيث رياض ومحمد طه.

وفي الشوط الثاني تمكن فريق الشرطة من إدراكِ التعادل عن طريق اللاعب علي حسين حتروش، بعد أن استطاع تسجيل هدفين، ليتقاسمَ بذلك الفريقان نقاط المباراة.

وضمن المنافسات ذاتها تعادل الدفاع المدني مع فريق نادي مصافي الجنوب بنتيجة 1-1 .