التعادل الإيجابي يحسم موقعة الطلبة ونفط ميسان

شفق نيوز/ جرت مباراة واحدة مساء يوم الثلاثاء على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الجولة 30 لدوري الكرة الممتاز جمعت فريق نادي الطلبة ضيفه نفط ميسان.

انتهى اللقاء بالتعادل الايجابي بهدف واحد لكل منهما، سجل الطلبة اولا عن طريق حيدر حسين بالدقيقة 11، وتمكن لاعب نفط ميسان ناصر حمودة من معادلة النتيجة في الدقيقة 44 من زمن الشوط الاول.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني رغم الفرص الضائعة لكلا الفريقين لتبقى النتيجة على حالها ويتقاسم الفريقان نقاط اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع الطلبة رصيده للنقطة 28 بالمركز 17 ورفع نفط ميسان رصيده للنقطة 37 بالمركز التاسع.