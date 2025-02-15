التعادل الإيجابي يحسم مواجهة نوروز والزوراء في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة نوروز وضيفه الزوراء، في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الـ20 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

المباراة أقيمت على ملعب نوروز عند الساعة الثانية بعد الظهر، وانتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، تقدم الزوراء عند الدقيقة 57 بعد تسديدة من كاظم رعد اصطدمت بمدافع نوروز وائل بن عثمان، لتغير اتجاهها وتخدع الحارس هاني شاكر، معلنةً هدف التقدم للزوراء بـ”النيران الصديقة”.

لكن نوروز تمكن من إدراك التعادل عند الدقيقة 81، بعدما أطلق آسو رستم تسديدة قوية سكنت شباك الحارس جلال حسن.

وشهد اللقاء حالة طرد لأحد لاعبي نوروز قبل نهاية الشوط الأول، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة، رفع الزوراء رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، فيما أصبح رصيد نوروز 27 نقطة في المركز العاشر.