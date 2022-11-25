التعادل الإيجابي يحسم مباراة هولندا والاكوادور

شفق نيوز/ تعادل منتخبا هولندا والاكوادور ايجابيا بهدف واحد لكل منهما ضمن منافسات المجموعة الاولى لبطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

وسجل الهولنديون اولا عن طريق كودي جاك بو في الدقيقة السادسة من الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الهولنديين وفي الدقيقة 49 عادل الإكوادور النتيجة عن طريق اللاعب اينر فالنسيا.

وجرت المباراة على ملعب مساء اليوم الجمعة على ملعب خليفة الدولي.

وتصدر لاعب الاكوادور اينر فالنسيا بهدفه اليوم قائمة هدافي البطولة لحد الآن برصيد 3 أهداف.