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العراق يحصد نقطة بشق الأنفس من لقاء سوريا (صور)

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-11T18:53:54+0000
العراق يحصد نقطة بشق الأنفس من لقاء سوريا (صور)

شفق نيوز/ تعادل المنتخب العراقي لكرة القدم مع نظيره السوري، مساء اليوم الخميس، بهدف واحد لكل منهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسجل منتخب سوريا اولاً عن طريق اللاعب عمر السوما في الدقيقة 79، وفي الدقيقة 86 جاء هدف التعديل للمنتخب العراقي من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب امير العماري.

وضيّف ملعب الغرافة في الساعة الثامنة من مساءً اليوم مباراة المنتخب العراقي مع منتخب سوريا ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ونزل المنتخب العراقي ارض الملعب بتشكيلة تألفت من، فهد طالب لحراسة المرمى، واحمد ابراهيم وربين سولاقا ومصطفى ناظم وفرانس بطرس ومهند جعاز لخط الدفاع، وامجد عطوان ومحمد علي عبود وبشار رسن واحمد فاضل لخط الوسط، وعلي الحمادي للهجوم.

ويحتل العراق المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط من 5 مباريات، بينما يتذيل المنتخب السوري الترتيب في المركز السادس بنقطتين فقط.

ويأتي منتخب إيران في صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، يليه منتخب كوريا الجنوبية وله 11 نقطة، ومن ثم لبنان ثالثا برصيد 5 نقاط.

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