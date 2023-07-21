التعادل الإيجابي يحسم لقاء زاخو ونفط البصرة في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي زاخو مع ضيفه فريق نادي نفط البصرة، يوم الجمعة، بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الجولة الاخيرة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم .

وجرت المباراة على ملعب زاخو عند الساعة السابعة والربع مساءً.

سجل زاخو اولاً عن طريق اللاعب احمد صبري في الدقيقة 17 من ركلة جزاء، وجاء هدف التعديل لنفط البصرة في الدقيقة 21 عن طريق احمد زامل ، وفي الدقيقة 34 جاء هدف نفط البصرة الثاني من كرة معاكسة عبر نيران صديقة سجلها اللاعب علي حسين في مرمى فريقه ، وجاء هدف التعديل لزاخو في الدقيقة 90+5 عن طريق فرحان شكور.

وبهذه النتيجة رفع زاخو رصيده للنقطة 42 بالمركز الخامس عشر ورفع نفط البصرة رصيده للنقطة 43 بالمركز الرابع عشر.