التعادل الإيجابي يحسم لقاء الطلبة والقاسم في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تعادل نادي القاسم مع ضيفه نادي الطلبة بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الجولة 12 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة عند الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم الأحد، على ملعب كربلاء الدولي. وانتهى الشوط الأول بتقدم القاسم بهدفين دون مقابل للطلبة، جاء هدف القاسم الاول عن طريق علاء محيسن بالدقيقة 19، وعاد علاء محيسن ليسجل هدف القاسم الثاني في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني قلص الطلبة النتيجة في الدقيقة 57 عن طريق انتوي دينز، الذي عاد ليسجل هدف التعادل قبل نهاية اللقاء بخمس دقائق.

وقاد اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من احمد قاسم حكم ساحة ، يساعده علاء جواد مساعد اول ، ومحمد احمد مساعد ثانٍ ، وعلاء سلام حكم رابع ، وليث فرحان حكم "فار" .