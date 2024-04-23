التعادل النجف وأمانة بغداد في ختام الجولة 23 من دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تعادل فريقا النجف وضيفه أمانة بغداد إيجابياً، مساء اليوم الثلاثاء، في آخر مواجهات الجولة 23 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

جرت المباراة على ملعب النجف عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بنتيجة 1-1، وسجل أمانة بغداد أولاً عن طريق المحترف فلوريند ديردي في الدقيقة 33، وجاء هدف التعديل للنجف عن طريق محمد قاسم عند الدقيقة 45+4.

وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباريات.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من حامد علي حكم ساحة، وحسين فلاح مساعد أول، ومحمود سمير مساعد ثاني، وأحمد قاسم فاضل حكم رابع، وعلي أحمد شاكر حكم "فار".