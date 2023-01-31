التعادل السلبي ينهي مواجهة الزوراء والقوة الجوية في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ انتهت مباراة "كلاسيكو" الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بالتعادل السلبي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 14 من المرحلة الأولى.

وانطلقت المباراة بين فريقيّ الزوراء والقوة الجوية في الساعة السابعة والنصف على ملعب الشعب الدولي.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف رغم تفوق فريق الزوراء على غريمه التقليدي لكن ذلك لم يرجح كفة "النوارس".

وفي الشوط الثاني كانت الأفضلية كذلك لفريق الزوراء، وتناوب الفريقان على تهديد الشباك من دون أن تمسها الكرة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وبهذه النتيجة يبقى فريق القوة الجوية متمسكاً بالصدارة برصيد 29، بينما جاء الزوراء بالمركز الثالث برصيد 27 نقطة.