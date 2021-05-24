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التعادل السلبي ينهي مباراة المنتخب العراقي وضيفه الطاجيكي

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-24T18:49:36+0000
التعادل السلبي ينهي مباراة المنتخب العراقي وضيفه الطاجيكي

شفق نيوز/ احتضن ملعب الفيحاء في مدينة البصرة الرياضية، يوم الاثنين، مباراة ودية للمنتخب العراقي لكرة القدم امام نظيره المنتخب الطاجيكي، في اطار منافسات الفريقين للتصفيات القارية المزدوجة.

وانطلقت المباراة في الساعة السابعة والنصف مساء، وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف، ولم يظهر الفريقان بمستوى الطموح وكان الاداء باهتاً لكلا الطرفين خلال الـ45 دقيقة مع افضلية لمنتخبنا الوطني.

وفي الشوط الثاني بقت النتيجة على حالها رغم سيطرة وضغط منتخبنا، إلا أن لاعبينا أضاعوا فرصاً محققة لاسيما في الربع الاخير من عمر اللقاء عن طريق حسين علي، ومحمد رضا، وايمن حسين.

وقاد اللقاء طاقم تحكيم بحريني، تألف من حكم الساحة اسماعيل حبيب علي، ساعده جلال محفوظ كمساعد اول، وعبد الله يعقوب كمساعد ثاني.

واجرى منتخبنا خمس وحدات تدريبية في ملاعب المدينة الرياضية بالبصرة قبل لقاء طاجكيستان في معسكره بالبصرة، ويتوجه الى العاصمة البحرينية المنامة مطلع الشهر المقبل للدخول في التصفيات المزدوجة.

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