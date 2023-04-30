التعادل السلبي ينهي لقاءين في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي القوة الجوية مع ضيفه فريق نادي دهوك سلبيا من دون أهداف ضمن منافسات الجولة 26 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، في مباراة احتضنها ملعب الشعب الدولي.

وبهذه النتيجة رفع رفع القوة الجوية رصيده للنقطة 52 بالمركز الأول، ورفع دهوك رصيده للنقطة 37 بالمركز التاسع.

وفي الوقت نفسه على ملعب النجف الدولي وضمن المنافسات ذاتها، تعادل فريق نادي نفط الوسط مع ضيفه فريق نادي النفط سلبياً من دون أهداف.

وبهذه النتيجة رفع نفط الوسط رصيده للنقطة 31 بالمركز 15، ورفع ونظيره النفط إلى 21 نقطة بالمركز 18.