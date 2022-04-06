التعادل السلبي ينهي لقاء نفط البصرة وضيفه الطلبة

شفق نيوز/ تعادل فريقا نفط البصرة وضيفه الطلبة سلبيا من دون اهداف ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز.

وجرت المباراة على ملعب الفيحاء بالبصرة ضمن منافسات الجولة 26 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم .

وبهذه النتيجة رفع الطلبة رصيده للنقطة 53 بالمركز الثاني ورفع نفط البصرة رصيده للنقطة 34 بالمركز التاسع .

وتقام ثلاث مواجهات في اليوم الأخير من الجولة 26 اليوم الخميس تجمع الاولى الكرخ مع ضيفه القاسم على ملعب أحمد راضي في الساعة الثالثة والنصف عصرا، بينما تقام مباراتان في الساعة العاشرة مساءً تجمع الاولى فريق نادي اربيل مع ضيفه الكهرباء على ملعب فرانسو حريري، بينما تجمع الثانية فريقا الزوراء ونفط ميسان على ملعب الشعب الدولي.