التعادل السلبي ينهي لقاء اليابان والسعودية تصفيات كأس العالم 2026 آسيا

شفق نيوز/ تعادل المنتخب الياباني مع المنتخب السعودي سلبياً من دون أهداف في الجولة الثامنة من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2026 آسيا.

وبذلك يحتل اليابان المركز الاول في المجموعة الثالثة برصيد 20 نقطة ، بينما جاء السعودية ثالثاً بعشر نقاط .

وجرت المباراة ظهر اليوم الثلاثاء على استاد سايتاما 2002، في الجولة الثامنة من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2026 آسيا.

وكان اليابان قد حسم تأهله إلى مونديال الولايات المتحدة على أكمل وجه، فقد تأهل رسميًا من الجولة الأخيرة كأول منتخبات القارة الصفراء، عقب الفوز على البحرين بهدفين نظيفين.