التعادل السلبي ينهي "ديربي كوردستان" في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ أنهى التعادل السلبي مباراة فريقيّ أربيل وزاخو، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً في ملعب زاخو الدولي، وشهدت حضوراً جماهيرياً ملفتاً حيث امتلأت مدرجات الملعب بالكامل، وانتهى اللقاء بنتيجة 0-0.

وبهذه النتيجة رفع زاخو رصيده للنقطة 18 بالمركز 13 متساوياً مع نفط الوسط بالنقاط ومتوفقاً عليه بالأهداف، كما رفع اربيل رصيده للنقطة 14 بالمركز السادس عشر.