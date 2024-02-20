التعادل السلبي ينهي "ديربي بغداد" في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي القوة الجوية مع فريق الزوراء سلبيا من دون أهداف في مباراة ديربي العاصمة، ضمن منافسات الجولة 15 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب المدينة في العاصمة بغداد عند الساعة الثامنة والنصف مساءً .

وبهذه النتيجة عزز الزوراء تصدره برصيد 37 نقطة، كما رفع الزوراء رصيده للنقطة 25 بالمركز الثالث.

وشهد اللقاء طرد مدافع الزوراء حسن حويبيب لتراكم البطاقات في الدقيقة 90+4.

وقاد اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من مهند علي حكم وسط، يساعده احمد صباح مساعد أول، وامير داود مساعد ثان، ويوسف سعيد حكم رابع، وواثق محمد حكم "فار" .