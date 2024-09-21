التعادل السلبي يخيّم على لقاء كربلاء ونوروز في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تعادل فريق كربلاء مع ضيفه فريق نوروز، يوم السبت، سلبياً من دون أهداف ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري نجوم العراق لكرة القدم 2024-2025 .

وجرت المباراة على ملعب كربلاء الدولي عند الساعة الـ4:30 عصراً.

وقاد فريق نادي نوروز المدرب المحترف جورفان فييرا، بينما قاد فريق كربلاء المدرب حسن احمد.

ويلاقي فريق نفط البصرة ضيفه فريق الكرخ عند الساعة السابعة من مساء اليوم على ملعب الفيحاء في البصرة ضمن المنافسات ذاتها.