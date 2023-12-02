التعادل السلبي يخيم على لقاء النجف والزوراء بدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تعادل نادي النجف مع ضيفه نادي الزوراء، يوم الجمعة، سلبياً من دون اهداف ضمن منافسات الجولة السادس لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة عند الساعة السابعة مساءً في ملعب نادي النجف الاولمبي.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة على حالها حتى اطلاق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة.

وقرر الاتحاد العراقي لكرة القدم تأجيل مباراة نادي الكهرباء مع ضيفه القوة الجوية المقررة اليوم ، إلى يوم 26 شباط 2024، بسبب خوضهما مباريات ضمن الاستحقاق الآسيوي.