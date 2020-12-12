التعادل السلبي يحسم ديربي مانشستر

شفق نيوز/ حسم التعادل السلبي ديربي مانشستر بين اليونايتد والسيتي، والذي احتضنه ملعب أولد ترافورد، مساء يوم السبت، في قمة مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبتلك النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع، كما رفع السيتي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن.

أتت المحاولة الأولى في الدقيقة (11)، بعدما ارتقى ليندلوف لعرضية من ركلة ركنية، مسددًا رأسية حاول ماكتوميناي متابعتها على القائم البعيد، إلا أنها خرجت إلى ركلة مرمى.

وأرسل ليندلوف كرة بينية من قبل وسط الملعب في الدقيقة (18)، وصلت إلى فيرنانديز داخل منطقة الجزاء والذي حاول تسديد كرة مباشرة، إلا أنه تسديدته ذهبت ضعيفة في يد إديرسون.

وشكل السيتي خطورته الأول في المباراة في الدقيقة (25)، بعدما تلقى جيسوس بينية من محرز داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة ذهبت أعلى العارضة.

وعاد مانشستر يونايتد للظهور بارتقاء من مدافعه هاري ماجواير، لعرضية من ركلة ركنية نفذها لوك شاو، مسددًا رأسية علت العارضة بقليل.

ومن هجمة مرتدة سريعة للسيتي في الدقيقة (35) قادها جيسوس، ووصلت الكرة إلى دي بروين الذي مرر كرة رائعة لمحرز، والذي سدد بدوره كرة تصدى لها دي خيا، وتابعها كيفين بتسديدة علت العارضة.

وواصل مانشستر يونايتد اعتماده على الركلات الركنية، بعدما ارتقى ليندلوف لعرضية في الدقيقة (40)، مسددًا رأسية ذهبت أعلى العارضة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، تحصل مانشستر يونايتد على ركلة جزاء في الدقيقة (47)، بعد تعرض راشفورد للإعاقة من قبل والكر، إلا أن حكم المباراة عدل عن قراره بعد الرجوع إلى تقنية الفار لوجود حالة تسلل.

وتوغل جرينوود في الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء في الدقيقة (52)، وسدد كرة أرضية مرت إلى جوار القائم، وتبعها راشفورد بتسديدة من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء هذه المرة، مرت أيضًا إلى جوار القائم.

وحاول فيرناندينيو مباغتة الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة (60)، إلا أن كرته مرت إلى جوار القائم.

وأجرى جوارديولا التبديل الأول للسيتي في الدقيقة (66)، بنزول توريس على حساب محرز، بينما دفع سولسكاير بورقته الأولى في الدقيقة (74) بنزول مارسيال على حساب جرينوود.

ثم استحوذ السيتي على الكرة بصورة أكبر ولكن دون تشكيل أي خطورة تذكر، وبعد فترة من الهدوء سدد فيرنانديز مرة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة (88)، ذهبت سهلة في يد إديرسون.

وفي الدقيقة 90، سدد برونو كرة من خارج منطقة الجزاء مرت إلى جوار القائم، وتبعها رودريجو بتسديدة ضعيفة من داخل المنطقة أمسك بها دي خيا بسهولة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.