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التعادل الايجابي ينهي لقاء نفط الوسط والكهرباء بالدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-05T18:36:35+0000
التعادل الايجابي ينهي لقاء نفط الوسط والكهرباء بالدوري الممتاز

شفق نيوز/ تعادل فريقا نادي نفط الوسط وضيفه نادي الكهرباء ايجابياً بهدف واحد لكلايهما، في المباراة التي ضيفها ملعب النجف الدولي في منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل فريق الكهرباء هدف المباراة الأول في الدقيقة 63 عن طريق المحترف شافيو موموني، وعادل نفط الوسط النتيجة عن طريق حسين عبد الواحد بالدقيقة 67 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة رفع نفط الوسط رصيده للنقطة 55 بالمركز الثالث، ورفع الكهرباء رصيده للنقطة 37 بالمركز التاسع.

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