التعادل الايجابي ينهي لقاء امانة بغداد والكرخ بدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي امانة بغداد مع ضيفه فريق نادي الكرخ ايجابياً بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

جرت المباراة في ملعب امانة بغداد عند الساعة الثانية والنصف.

وسجل فريق نادي الكرخ اسرع هدف منذ انطلق دوري نجوم العراق عند الدقيقة الاولى عن طريق اللاعب "كارلوس كايو" لينتهي الشوط الاول بتقدم الكرخ بهدف دون رد للامانة، وفي الشوط الثاني تمكن فريق امانة بغداد من تسجيل هدف التعديل عند الدقيقة 55 عن طريق اللاعب "كرار علي بري".

وشهد اللقاء طرد لاعب الكرخ يونس غني قبل إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة بثوان لتراكم البطاقات .