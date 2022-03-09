التعادل الايجابي ينهي لقاء النجف وزاخو في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ تعادل فريقا النجف وضيفه زاخو ايجابياً بهدف لكل منهما، مساء اليوم الاربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وضيّف ملعب النجف الدولي المباراة التي جمعت الفريقين في الساعة الرابعة و45 دقيقة عصراً.

وجاء هدف زاخو عن طريق اللاعب كايك اوليفيرا في الدقيقة 51 من عمر اللقاء، وبخطأ دفاعي لمدافع زاخو محمد عبد الكريم جاء هدف التعادل للنجف في الدقيقة 70 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع رفع النجف رصيده للنقطة 37 بالمركز السابع، كما رفع زاخو رصيده للنقطة 37 أيضاً لكن بالمركز الثامن متخلفاً عن النجف بفارق الاهداف.