التعادل الايجابي ينهي لقاء الميناء وامانة بغداد في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ حسم التعادل الإيجابي مباراة فريقيّ الميناء وأمانة بغداد، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة في الساعة الرابعة عصراً على ملعب الفيحاء وانتهت بالتعادل الايجابي 1-1.

وسجل فريق الميناء اولا عن طريق ركلة جزاء نفذها المحترف اليمني ناصر حمودة، ومع بداية الشوط الثاني وعند الدقيقة 46 من عمر اللقاء جاء هدف التعديل لفريق امانة بغداد عن طريق اللاعب رضا فاضل.

ورفع الميناء رصيده للنقطة 9 بالمركز السادس عشر، فيما رفع امانة بغداد رصيده للنقطة 18 بالمركز التاسع.