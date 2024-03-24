التعادل الايجابي ينهي لقاء المنتخب الأولمبي وفريق الشرطة "ودياً"

شفق نيوز/ تعادل المنتخب الاولمبي العراقي مع فريق نادي الشرطة ودياً بنتيجة 1-1، وتأتي المباراة في إطار استعدادات المنتخب الأولمبي لنهائيات آسيا المؤهلة لباريس، وفريق الشرطة لمنافسات بطولتي الدوري والكأس.

وجرت المباراة اليوم الأحد في ملعب الميناء الأولمبي عند الساعة التاسعة والنصف ليلاً.

ويعسكر المنتخب الأولمبي في محافظة البصرة منذ 16 آذار/ مارس الجاري ولغاية 27 منه، تحضيراً للنهائيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 التي ستقام منتصف شهر نيسان/ أبريل المقبل في دولة قطر.

وأوقعت القرعة المنتخب الأولمبي العراقي تحت 23 سنة ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب السعودية وتايلاند وطاجيكستان.