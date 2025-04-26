التعادل الايجابي ينهي لقاء الجوية والقاسم بدوري النجوم

‏شفق نيوز/ تعادل فريق القوة الجوية مع مضيفه القاسم، إيجابياً بنتيجة 1-1 في انطلاق منافسات الجولة 30 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

المباراة التي جرت على ملعب النجف الدولي، عند الساعة الـ 5:00 عصراً، انتهى شوطها الأول بتقدم الجوية بهدف واحد للقوة الجوية دون مقابل للقاسم جاء الهدف عن طريق اللاعب محمد جواد في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني سجل فريق القاسم هدف التعديل من قذيفة سددها بقوة من خارج منطقة الجزاء، اللاعب حسين عبد الواحد في الدقيقة 55.

وبهذه النتيجة رفع فريق القوة الجوية رصيده للنقطة 48 بالمركز الخامس، ورفع القاسم رصيده للنقطة 45 بالمركز السادس.