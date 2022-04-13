التعادل الايجابي ينهي ديربي النجف ونفط الوسط

شفق نيوز/ تعادل فريقا النجف ونفط الوسط، بهدف لكل منهما، في مباراة ديربي النجف ضمن الدوري العراقي الممتاز.

وسجل النجف اولاً عن طريق اللاعب طاهر حميد بالدقيقة السادسة من زمن الشوط الاول، وفي الدقيقة 60 من عمر المباراة سجل نفط الوسط هدف التعديل عن طريق مصطفى محمود.

وشهد اللقاء طرد مساعد المدرب حيدر نجم بعد ان اشهر حكم اللقاء محمد طارق البطاقة الحمراء بوجهه لاعتراضه المتكرر .

وضيف ملعب النجف الدولي مباراة ديربي نفط الوسط والنجف ضمن منافسات الجولة 27 لدوري الكرة العراقي الممتاز.

ورفع النجف رصيده للنقطة 41 بالمركز السادس، كما رفع نفط الوسط رصيده للنقطة 48 بالمركز الثالث .