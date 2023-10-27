التعادل الايجابي يخيم على ديربي الفرات الاوسط بدوري نجوم العراق لكرة القدم

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي كربلاء امام فريق نادي نفط الوسط ايجابياً بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الجولة الاولى لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة في الساعة الثالثة عصرا في ملعب الكوت الاولمبي.

وانتهى الشوط الاول بتقدم فريق نفط الوسط بهدف دون مقابل سجله مؤمل راشد في الدقيقة 27، وفي الشوط الثاني سجل كربلاء هدف التعديل في الدقيقة 55 عن طريق مصطفى راضي.

وبعد دقيقتين وتحديدا عند الدقيقة 57 سجل نفط الوسط هدفه الثاني، وتمكن كربلاء من تعديل النتيجة في الدقيقة 72 عن طريق عبد القادر طارق.