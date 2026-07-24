التعادل الايجابي يحسم مواجهة أربيل والجولان الودية

شفق نيوز- أربيل

تعادل فريق أربيل مع ضيفه نادي الجولان، ايجابياً بهدفين لكل منهما، في مباراة ودية جرت مساء اليوم الجمعة، ضمن استعدادات الفريقين لبطولة دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2026-2027.

وجرت المباراة بين الفريقين على أديم ملعب فرانسو حريري في مدينة أربيل مركز إقليم كوردستان، عند الساعة السادسة مساءً.

ويواصل فريقا أربيل والجولان تدريباتهما في معسكريهما التدريبيين، ضمن برنامجيهما الفنيين، استعداداً للمشاركة الموسم المقبل من دوري نجوم العراق.

وكان فريق أربيل قد أنهى الموسم الماضي من دوري نجوم العراق في المركز الثالث برصيد 79 نقطة، فيما نجح فريق الجولان في التأهل حديثاً إلى دوري نجوم العراق، ليكون أحد الوجوه الجديدة في منافسات الموسم المقبل.