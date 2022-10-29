التعادل الايجابي يحسم لقاء الديوانية والنفط في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي الديوانية مع ضيفه فريق نادي النفط، يوم السبت، بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري الكروي الممتاز.

وجرت المباراة عصر اليوم السبت على ملعب نادي الكوت في محافظة واسط.

وسجل النفط اولا في الدقيقة 16 عن طريق المحترف ديني انتوي، وفي الدقيقة 25 عادل الديوانية النتيجة عن طريق نجم حسين.

وعاد الديوانية ليسجل هدفه الثاني عن طريق نفس اللاعب في الدقيقة 36، كما عاد ديني انتوي ليسجل هدف التعديل للنفط في الدقيقة 39 لينتهي الشرط الاول بالتعادل الايجابي 2-2.

وفي الشوط الثاني بقيت النتيجة على حالها لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي.