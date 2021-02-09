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"التعادلات" تطيح بمدرب فريق بالدوري الكروي الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-09T19:21:32+0000
"التعادلات" تطيح بمدرب فريق بالدوري الكروي الممتاز

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع بإدارة نادي الديوانية لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن قرار النادي إقالة المدرب الحالي للفريق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المدرب الحالي سمير كاظم سيقود الديوانية في الجولة المقبلة امام السماوة كآخر مباراة له بمشواره التدريبي مع الفريق".

وبين المصدر، أن "مالك النادي حسين العنكوشي ممتعض جداً من كثرة تعادلات الفريق خلال الجولات الماضية، وعدم تحقيقه اي انتصار".

وتابع المصدر، أن" الأسماء المطروحة حتى الآن أمام إدارة النادي لقيادة الفريق بدلا عن كاظم، هي: احمد خلف، ولؤي احمد، وربما يتم استقدام مدرب اجنبي للفريق". 

وكان الفريق قد سجل تعادلاً آخر في وقت سابق الثلاثاء بنتيجة سلبية أمام نفط الوسط ضمن الجولة الثامنة عشر من الدوري الممتاز، ليرتفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع عشر.

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