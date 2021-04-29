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التطبيعية وتحدد موعد انطلاق دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-29T13:05:27+0000
التطبيعية وتحدد موعد انطلاق دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

شفق نيوز/ أجرت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية بالاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، قرعة دوري الدرجة الأولى للموسم 2020-2021 في وزارة الشباب والرياضة، فيما حددت الثالث من الشهر المقبل موعداً لانطلاق المنافسات.

وأسفرت القرعة، التي شارك فيها نجما المنتخب الوطني السابقان، عماد محمد ومحمد ناصر، عن توزيع الفرق الثمانية والعشرين إلى مجموعتين.

وضمت المجموعة الأولى أندية، الحسين والدفاع المدني والجنسية والجيش ومصافي الجنوب وسوق الشيوخ وعفك وكربلاء ونوروز وبرايتي والشرقاط والعلم والكوفة وغاز الشمال، فيما ضمت المجموعة الثانية، البحري والصناعة والصليخ والمرور وأكد والناصرية والاتفاق وبابل والبيشمرگة ودهوك وسامراء والرمادي وديالى وميسان.

وستلعب المنافسات من مرحلة واحدة يتأهل الأوائل في كل مجموعة إلى الدوري الممتاز، بينما سيلعب الثواني مباراة فاصلة الفائز فيها يواجه صاحب المركز الثامن عشر من الدوري الممتاز لتحديد المتأهل الثالث بينهما ومن يعود إلى الدرجة الأولى.

ومن المؤمل أن تنطلق منافسات المجموعة الأولى في الثالث من ايار المقبل، فيما تنطلق مباريات المجموعة الثانية في الرابع من الشهر نفسه.

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