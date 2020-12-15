التطبيعية: ملاحظات سلبية تخللت عمل مشرفي دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

شفق نيوز/ عقدت الهيأة التطبيعية، يوم الثلاثاء، اجتماعاً في مقر اتحاد الكرة مع مشرفي دوري الدرجة الاولى في بغداد، بحضور عضو الهيأة التطبيعية، اسعد لازم، ورئيس لجنة المسابقات، وحيدر عوفي، وأعضاء اللجنة، لمناقشة وتقييم الجولات التي مضت من منافسات الدوري.

وأشار رئيس لجنة المسابقات، حيدر عوفي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز الى عدد من الملاحظات السلبية التيً وردت في تقارير مشرفي المباريات، وتأثيرها على العمل، وطالبهم بضرورةِ تجاوزها في الجولات المقبلة، وتطبيق التعليمات لإظهار المباريات بأفضل صورة.

من جانبه؛ قال اسعد لازم إن عمل المشرفين الصحيح والدقيق يسهم بنجاح الدوري مع ضرورة الاهتمام بتقرير المباريات، وشرح جميع التفاصيل والأحداث، ناهيك عن الالتزام بالوصايا الأمنية والصحية قبل وبعد المباراة، وفقا للبيان.